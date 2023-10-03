برنس بواتنج يكشف عن سؤال ميسي له الذي أوضح مدى منافسته مع رونالدو

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 19:22

كتب : FilGoal

رونالدو - ميسي

كشف كيفن برنس بواتنج لاعب منتخب غانا السابق تفاصيل سؤال ليونيل ميسي له عن مدى صعوبة الدوري الإيطالي والذي أدرك من خلاله مدى التنافسية بينه وبين كريستيانو رونالدو.

ولعب بواتنج مع برشلونة على سبيل الإعارة لستة أشهر من يناير 2019 وحتى يونيو من العام ذاته.

وفي ذلك الوقت كان رونالدو يتواجد مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي بعدما انضم له قادما من ريال مدريد.

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وتحدث بواتنج لبودكاست "فايف" عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "في إحدى المرات سألني ميسي إن كان من الصعب تسجيل الأهداف في إيطاليا".

وواصل "لأنه في ذلك الوقت كان رونالدو يتواجد في إيطاليا، وسألني ميسي: هل سوف أسجل الكثير من الأهداف هناك؟".

وأكمل "أجبته سوف تسجل في أي مكان لأنك ميسي".

وأردف اللاعب الغاني "يمكنك أن ترى مدى تلك المنافسة بينهما من خلال ذلك، هما يحترمان بعضهما كثيرا، لكن يمكنك أن ترى السبب خلف سؤاله حول مدى صعوبة تسجيل الأهداف هنا".

وتابع "قلت له إن الأمر صعب لأنه في إيطاليا من المهم ألا تستقبل الأهداف قبل أن تفكر في تسجيلها".

وأبدى بواتنج ثقته في أن ميسي كان سيتألق في الدوري الإيطالي لو لعب هناك.

وقال: "هو يستطيع تسجيل الأهداف متى شاء مثل رونالدو، هما يستطيعان القيام بذلك أينما تواجدا".

وعن الانتقادات التي وجهت لرونالدو أثناء تواجده في يوفنتوس وبعد رحيله قال: "هذه هي كرة القدم، في ثانية واحدة ينسى الجميع كل شيء، لقد سجل رونالدو في كل مباراة تقريبا هدفين أو ثلاثة".

ميسي رونالدو كيفن برنس بواتنج
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