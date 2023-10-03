انتهت في دوري أبطال آسيا - الهلال (3) - (0) ناساجي.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

ميتروفيتش يحتفل بهدف الهلال أمام الاتحاد

يلعب الهلال أمام ناساجي مازاندران الإيراني على ملعب آزادي في طهران، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

ويتواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في التشكيل الأساسي للهلال أمام ناساجي.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمبارة لمباراة الهلال أمام ناساجي في دوري أبطال آسيا.

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لمتابعة مباراة الهلال وناساجي دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق90+2 صالح الشهري يسجل الهدف الثالث بعد متابعة رائعة لتسديدة ناصر الدوسري

ق58 نيمار يسجل الهدف الثاني من تسديدة قوية.

ق52 محمد العويس حارس مرمى الهلال يتصدى لتسديدة خطيرة ويمنع هدف التعادل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق 38 حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء لقائد الهلال سلمان الفرج وأخرى للاعب سباهان

ق3 ألكسندر ميتروفيتش يسجل الهدف الأول لنادي الهلال لكن حكم المباراة يرفض احتسابه بداعي التسلل

ق1 سقوط ينمار بعد تدخل من مدافع ناساجي الإيراني

انطلاق المباراة

الهلال السعودي دوري أبطال آسيا
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