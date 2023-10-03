كرة يد - بمشاركة رجال وسيدات الأهلي.. الكشف عن موعد ربع نهائي أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد جدول مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للرجال والسيدات.

وتستضيف الكونغو برازفيل منافسات دوري أبطال إفريقيا للرجال والسيدات حتى يوم السبت المقبل.

وتأهل فريقا رجال وسيدات الأهلي إلى منافسات ربع النهائي والمقرر إقامته غدا الأربعاء.

أما منافسات نصف النهائي فتقام يوم الخميس بينما النهائي يوم السبت.

ويلعب رجال الأهلي أمام نزيكو الكاميروني في الثانية عشر والنصف ظهر غدا الأربعاء.

وحال تأهل الأهلي يلعب في نصف النهائي أمام الفائز من مباراة ريد ستار الإيفواري وبي إم سي الكونغولي.

أما سيدات الأهلي فتلعبن ضد فاب الكاميروني في الخامسة والنصف مساء.

وحال تأهل سيدات الأهلي تلعبن أمام الفريق الفائز من بترو أتليتكو الأنجولي ونزيكو الكاميروني.

وحقق فريق الرجال لقب دوري الأبطال خمس مرات من قبل آخرها في نسخة 2016.

وحصدت سيدات الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا مرة وحيدة وكان ذلك في النسخة الأولى عام 1979.