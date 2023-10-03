تشكيل الهلال - كوليبالي يظهر لأول مرة في آسيا.. ونيمار أساسي

سيظهر المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي مع الهلال للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الهلال أمام ناساجي مازاندران الإيراني على ملعب آزادي في طهران، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

الهلال سيبدأ المباراة بـ كاليدو كوليبالي في الدفاع، فيما يلعب سيقود نيمار خط الهجوم إلى جوار ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حارس: محمد العويس

الدفاع: محمد البريك – كاليدو كوليبالي – علي آل بليهي – ياسر الشهراني.

الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج.

أمامهما: نيمار – فيليبي مالكوم – سالم الدوسري.

الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش.