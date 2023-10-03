تشكيل الهلال - كوليبالي يظهر لأول مرة في آسيا.. ونيمار أساسي

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 18:40

كتب : FilGoal

نيمار ومالكوم

سيظهر المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي مع الهلال للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الهلال أمام ناساجي مازاندران الإيراني على ملعب آزادي في طهران، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا.

الهلال سيبدأ المباراة بـ كاليدو كوليبالي في الدفاع، فيما يلعب سيقود نيمار خط الهجوم إلى جوار ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم.

أخبار متعلقة:
مؤتمر دوري الأبطال – جوارديولا: الكل سيعاني في نفس موقف هالاند.. والحكام يستحقون الأوسكار اسكواش - وادي دجلة يعلن ضم نور الطيب كرة سلة - الاتحاد يحسم قمة مجموعته بالفوز على دينامو في البطولة العربية مصدر من كاف لـ في الجول: اجتماع مرتقب لإنشاء رابطة الأندية الإفريقية.. والهدف منها

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حارس: محمد العويس

الدفاع: محمد البريك – كاليدو كوليبالي – علي آل بليهي – ياسر الشهراني.

الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج.

أمامهما: نيمار – فيليبي مالكوم – سالم الدوسري.

الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش.

نيمار الهلال السعودي دوري ابطال آسيا
نرشح لكم
مباشر دوري أبطال آسيا- الهلال يواجه ناساجي بعد رفض كولر.. الرياضية: الشباب يفاوض مدرب موناكو السابق رونالدو يتوج بجائزة جديدة في الدوري السعودي اتحاد جدة يصدر بيانا حول موقفه من أحدث لقاء سبهان أصفهان دوري أبطال آسيا - رونالدو وتاليسكا يقودان عودة النصر على حساب استقلال دوشنبه انتهت دوري أبطال آسيا - النصر (3)-(1) استقلال دوشنبه بيان - الاتحاد الآسيوي عن أزمة مباراة اتحاد جدة وسباهان: سيتم إحالة الأمر للجان المختصة بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر
أخر الأخبار
مباشر دوري أبطال آسيا- الهلال يواجه ناساجي 5 دقيقة | السعودية
كرة يد - بمشاركة رجال وسيدات الأهلي.. الكشف عن موعد ربع نهائي أبطال إفريقيا 9 دقيقة | كرة يد
تشكيل الهلال - كوليبالي يظهر لأول مرة في آسيا.. ونيمار أساسي 10 دقيقة | السعودية
مؤتمر دوري الأبطال – جوارديولا: الكل سيعاني في نفس موقف هالاند.. والحكام يستحقون الأوسكار 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اسكواش - وادي دجلة يعلن ضم نور الطيب 23 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة - الاتحاد يحسم قمة مجموعته بالفوز على دينامو في البطولة العربية 44 دقيقة | كرة سلة
مصدر من كاف لـ في الجول: اجتماع مرتقب لإنشاء رابطة الأندية الإفريقية.. والهدف منها 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد رفض كولر.. الرياضية: الشباب يفاوض مدرب موناكو السابق ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر