مؤتمر دوري الأبطال – جوارديولا: الكل سيعاني في نفس موقف هالاند.. والحكام يستحقون الأوسكار

دافع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مهاجمه إرلينج هالاند في ظل معاناته للعب وتسجيل الأهداف خلال الموسم الجاري.

وخاض هالاند 10 مباريات في كل البطولات سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع اثنين ورغم ذلك إلا أنه يتعرض لانتقادات عديدة.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "لقد حظي بالعديد من الفرص لتسجيل الأهداف لكن الأمر يصبح أكثر صعوبة مع وجود خمسة مدافعين في منطقة الجزاء".

وشدد "لكن الأمر لا يتعلق بهالاند فقط بل أي لاعب آخر في العالم سيصبح في ذلك الموقف سيجد صعوبات".

وأردف "إن رأينا الفرص التي أتيحت له والأهداف التي سجلها خلال الموسم الجاري فهي مثل الموسم الماضي".

وكشف جوارديولا عن عودة جون ستونز وبيرناردو سيلفا لمواجهة لايبزيج غدا الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل لايبزيج صدارة المجموعة السابعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن سيتي.

فيما يأتي ريد ستار بلجراد ثالثا بدون أي نقطة وأخيرا يانج بويز.

أما عن الهزيمة من ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي السبت الماضي قال: "لا أعرف ماذا سيحدث في الموسم الحالي لكن ما فعله كل اللاعبين من قبل أمر لا يصدق".

وواصل "لقد استقبلنا تسديدتين فقط وخسرنا المباراة، هذه هي كرة القدم وعلينا التحسن".

وأكمل "أساس ما فعلناه الموسم الماضي كان جون ستونز ورودري وبيرناردو وكيف دي بروين وإلكاي جوندوجان وجاك جريليش وهؤلاء لم يكونوا موجودين".

وتابع "في بعض الأحيان يتعين عليك إجراء تعديلات وهذا طبيعي".

أما عن خطأ الحكام في مباراة توتنام وليفربول فقال جوارديولا: "وظيفة الحكام تغيرت بسبب تقنية الفيديو فهم الآن لا يتخذون القرارات بل مسؤول الفيديو".

وواصل "أتفهم شعور ليفربول لكن المسؤولين في الحكام هم من يتخذون القرارات".

وبسؤاله هل يمتلك أي أفكار لتحسين الموقف أجاب "لا لأنني لست محترفا في ذلك الجانب لتطبيقه بأفضل شكل، لست متدخلا في ذلك ولست مهتما، لكن يجب أن نعتمد على الأشخاص هناك والجميع يعلم أنهم ارتكبوا خطأ وليفربول عانى من نتيجة كبيرة لهذا السبب، تلك القرارات في هذه المباريات مهمة للغاية".

وشدد "يجب أن نجد نظاما جديدا حيث تكون الأدوار الرئيسية للاعبين واللعبة نفسها وهذا ينطبق على كل البلاد وليس فقط في إنجلترا".

وأردف "الحكام ومسؤولو الفيديو هم من يحصلون على الأدوار الرئيسية ومن ثم يظفرون بجائزة الأوسكار، لذا يجب أن يتراجعوا قليلا ويتركوا أدوارهم للاعبين".

وأتم جوارديولا حديثه "في بعض المباريات يجب أن تتحلى بالتواضع وأن نترك اللاعبين يفعلون ما ينبغي عليهم القيام به وسيكونون أفضل".