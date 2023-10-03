اسكواش - وادي دجلة يعلن ضم نور الطيب

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 18:27

كتب : محمد سمير

نور الطيب - اسكواش وادي دجلة

أعلن نادي وادي دجلة ضم نور الطيب لاعبة منتخب مصر لرياضة الاسكواش.

واستهلت نور الطيب مشوارها في الموسم الجديد بحصد لقب بطولة ساوث ويسترن والتي أقيمت بولاية تكساس الأمريكية.

وتغلبت نور الطيب على الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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وحققت نور الطيب بذلك أول ألقاب الموسم الجديد.

وأشار نادي وادي دجلة إلى أن تعاقده مع نور الطيب يأتي في إطار حرص النادي على استقطاب الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب للمنافسة على الألقاب الدولية.

وتستعد نور الطيب لخوض منافسات بطولة أمريكا المفتوحة إحدى البطولات الكبرى في الموسم خلال الأسبوع المقبل.

وتمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الاسكواش أبرزها حصد لقب هونج كون المفتوحة وأمريكا المفتوحة.

وغابت نور الطيب لمدة عام عن الملاعب لظروف الحمل قبل أن تعود للمشاركة وحصد الألقاب مجددا.

اسكواش نور الطيب وادي دجلة
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