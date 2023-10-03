كرة سلة - الاتحاد يحسم قمة مجموعته بالفوز على دينامو في البطولة العربية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 18:06

كتب : هاني العوضي

ميدو طه - الاتحاد السكندري كرة سلة

حسم فريق الاتحاد السكندري قمة المجموعة الثانية بالتغلب على دينامو اللبناني في البطولة العربية للأندية والمقامة في قطر.

وتغلب الاتحاد على دينامو بنتيجة 96-89 ليتصدر الفريق السكندري المجموعة الثانية.

ويقع الاتحاد في المجموعة الثانية رفقة أندية الاتحاد الجزائري ودينامو اللبناني والسيب العماني والأهلي القطري.

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وكان الاتحاد قد تغلب على اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 89-53 في الجولة الافتتاحية.

ويتأهل أول 4 أندية من كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

وتفوق الاتحاد في الفترة الأولى بعدما حسمها بالنتيجة 25-20، وشهدت الفترة الثانية صحوة لبنانية ليخطف دينامو الشوط بنتيجة 45-42.

ونجح الاتحاد في قلب النتيجة بالفترة الثالثة بالفوز 68-65 بعد إلغاء ثلاثية دينامو في الثانية الأخيرة لتصويبها عقب نهاية وقت الفترة.

وشهدت الفترة الرابعة تفوق الاتحاد وحسمت خبرات الفريق السكندري المباراة في النهاية بنتيجة 96-89.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة بعد غدا الخميس في الثانية عصرا أمام الأهلي القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة ثنائي مصري.

ويمثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري الذي يستهل مشواره غدا الإثنين.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.

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