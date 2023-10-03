بعد رفض كولر.. الرياضية: الشباب يفاوض مدرب موناكو السابق

دخل نادي الشباب السعودي في مفاوضات جادة مع البلجيكي فيليب كليمنت مدرب موناكو السابق.

ويتولى خوان براون مدرب الإسماعيلي السابق مهمة تدريب الشباب في الوقت الحالي بشكل مؤقت.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الشباب فتحت باب التفاوض مع كليمنت لخلافة الهولندي ماترسيل كايزر الذي رحل بعد 5 جولات من انطلاق الدوري السعودي.

وأوضحت التقارير أن الشباب يرغب في التعاقد مع كليمنت لمدة موسمين بعدما أبدى المدرب البلجيكي موافقته المبدئية.

رفض كولر

مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي كان أحد الأسماء المرشحة لخلافة مارسيل كايزر في تدريب الشباب.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن مارسيل كولر تلقى عرضين من الهلال والشباب بالدوري السعودي.

المدرب السويسري وعد الأهلي بالاستمرار في منصبه والالتزام بتعاقده.

ويمتد عقد كولر مع الأهلي لموسمين مقبلين بخلاف الموسم الجاري.

ويمنح تعاقد الأهلي مع كولر للمدرب السويسري حق الرحيل في الموسم المقبل مقابل دفع مليون يورو.