رونالدو يتوج بجائزة جديدة في الدوري السعودي

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 16:45

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

للشهر الثاني على التوالي.. حصد كريستيانو رونالدو قائد النصر جائزة أفضل لاعبي الدوري السعودي، وذلك في شهر سبتمبر.

وكان رونالدو قد توج بجائزة أفضل لاعبي المسابقة عن شهر أغسطس الماضي.

وتنافس البرتغالي مع المغربي مراد باتنا مهاجم الفتح على جائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري السعودي، قبل أن يفوز بها.

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وأعلنت رابطة الدوري السعودي الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في الشهر، وتضمنت اسمين فقط، هما رونالدو وباتنا.

سجل كلاهما خلال الشهر 5 أهداف وصنع 3.

وتولى الفريق الفني لجوائز الدوري السعودي اختيار اللاعبين ويضم الفريق الفني كل من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبو شقير، عبيد الله العيسى.

وكانت الرابطة قد أعلنت أسماء 4 لاعبين نافسوا على جائزة أفضل لاعبي الدوري في شهر أغسطس، والتي فاز بها رونالدو.

الدون حصد جائزة أغسطس بعد منافسة مع الجزائري رياض محرز والثنائي البرازيلي إيجور كورنادو ومالكوم على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس من الدوري السعودي.

وتم اعتماد تصويت الجماهير ولأول مرة هذا الموسم كواحد من المعايير الخاصة بكل جائزة.

يذكر أن نجم ريال مدريد السابق هو هداف الدوري السعودي برصيد 10 أهداف.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي مراد باتنا
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