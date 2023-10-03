تقرير: جالتييه يقترب من التدريب في الدوري القطري

أصبح الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان السابق قريبا من تولي تدريب أحد الفرق القطرية، حسب قنوات الكاس.

وذكرت قنوات الكاس يوم الثلاثاء أن جالتييه اقترب من تدريب أحد أندية الدوري القطري

في الشهر الماضي انتشرت تقارير حول اقتراب مدرب سان جيرمان السابق من تدريب الدحيل القطري.

وأشارت وقتها التقارير إلى أن سوء نتائج الدحيل من المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو جعلت إدارة النادي تفكر في جالتييه.

الدحيل لم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الخمسة الأخيرة بمختلف المسابقات.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن في يوليو الماضي اتفاقه مع كريستوف جالتييه على فسخ التعاقد.

وجاء ذلك بعد عام بالتمام والكمال على تعيينه كمدرب للفريق قادما من نادي نيس.

وحصد جالتييه البالغ من العمر 56 عاما لقب الدوري الفرنسي مع الفريق الباريسي.

وكان الفريق قد أقصي من دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، كما خرج من كأس فرنسا.

وتوج باريس سان جيرمان تحت قيادة جالتييه بكأس السوبر الفرنسي على حساب نانت في بداية الموسم.

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