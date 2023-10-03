انتهت البطولة العربية سلة - الاتحاد (96) - دينامو (89).. الأخضر يحسم قمة المجموعة
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 15:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة دينامو ضد الاتحاد السكندري في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية لكرة السلة.
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نهاية المباراة
صحوة خضراء تنهي المباراة بنتيجة 96-89
ق2:10 تقدم الاتحاد 90-84
ق5:55 تقدم الاتحاد 81-72
الفترة الرابعة
إلغاء الثلاثية بسبب بعد العودة لتقنية الفيديو ليحسم الاتحاد الشوط بنتيجة 68-65
ق00:00 ثلاثية قاتلة من لاعب دينامو والتعادل 68-68
ق2:12 دينامو يقلص الفارق بثلاثيتين متتاليتين والاتحاد يتقدم 59-58
ق5:00 منتصف الفترة الثالثة وتقدم الاتحاد 54-52
ق7:00 صحوة حضراء تقدم الاتحاد 46-45
الفترة الثالثة
نهاية الشوط الأول بنتيجة 45-42 لدينامو.
ق5. تقدم لبناني.. النتيجة الحالية 34-32.
ق7. الفارق يتقلص في الربع الثاني.. النتيجة الحالية 32-29.
نهاية الربع الأول بثلاثية قاتلة للاتحاد.. النتيجة الحالية 25-20.
ق2.09. تقدم أخضر.. النتيجة الحالية 22-15 للاتحاد.
ق7. التعادل مع بداية المباراة 6-6.
بداية المباراة
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