الإسماعيلي يقرر صرف مكافآت الفوز على الاتحاد قبل مواجهة الأهلي
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 15:47
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي الإسماعيلي صرف مكافآت فوز الفريق على الاتحاد السكندري.
وقرر مجلس إدارة النادي صرف المكافآت قبل مواجهة الأهلي كنوع من التحفيز على تحقيق نتيجة إيجابية.
وحقق الإسماعيلي الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي يوم الأحد 8 أكتوبر على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة.
ويمتلك الإسماعيلي 3 نقاط في رصيده بالدوري بعد الفوز في مباراة والخسارة في أخرى.
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