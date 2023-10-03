على الجميع الحذر.. ليبرون وكيري يعلنان رغبتهما المشاركة مع أمريكا في أولمبياد باريس

على جميع منتخبات كرة السلة في العالم الحذر الآن وقبل أقل من عام على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

ولم لا، وذلك بعد أن أعلن ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز، وستيفن كيري نجم جولدن ستيت واريورز رغبتهما في المشاركة في أولمبياد باريس مع منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة.

وقال ليبرون جيمس خلال اليوم الإعلامي لفرق دوري NBA: "أنا مهتم باللعب لمنتخب الولايات المتحدة في أولمبياد باريس، لا أعتقد أن ذلك سيكون له أثر بدني كبير".

وفي اليوم ذاته قال ستيفن كيري نجم جولدن ستيت وارويزر: "لقد تحدثت مع بعض الأشخاص وبالتأكيد أريد المشاركة في الأولمبياد".

وأضاف "إذا ظلت الأمور على حالها فأنا أريد اللعب في الأولمبياد".

ستيفن كيري هو أسطورة فريق جولدن ستيت والذي قاده للفوز بلقب دوري NBA من قبل 4 مرات.

كما هو أفضل مسدد في تاريخ لعبة كرة السلة وأكثر من سجل ثلاثيات في التاريخ.

ولم يحصل ستيفن كيري على أي ميدالية أولمبية من قبل مع منتخب أمريكا، لكنه فاز بكأس العالم لكرة السلة مرتين في 2010 و2014.

أما ليبرون جيمس فهو أسطورة لوس أنجلوس ليكرز ومن قبله ميامي هيت وكليفلاند كافاليرز.

وسبق وفاز ليبرون جيمس بلقب NBA مع الفرق الثلاثة 4 مرات.

كما قاد منتخب أمريكا للفوز بذهبية الأولمبياد مرتين من قبل عامي 2008 في بيكين و2012 في لندن.

يأتي ذلك بعدما أعلن كيفين دورانت نجم فينيكس صنز التزامه بالمشاركة مع منتخب أمريكا في أولمبياد باريس.

دورانت سبق له وفاز بذهبية الأولمبياد في كرة السلة مع أمريكا 3 مرات متتالية في 2012 و2016 و2020.

بالإضافة أيضا إلى جايسون تايتوم نجم بوسطن سيلتيكس والذي أكد الأمر ذاته.

رغبة نجوم NBA في المشاركة مع منتخب أمريكا في أولمبياد باريس يأتي بسبب إخفاق المنتخب في كأس العالم قبل عدة أسابيع وتحقيقه للمركز الرابع.

الأمر الذي يعتبر اخفاقا في الوسط الرياضي الأمريكي خاصة وأن دوري NBA هو الأقوى في كرة السلة في العالم.