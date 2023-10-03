إبراهيم عادل يضع قدمه في الجبس للعلاج من إصابة الكسر في الكاحل

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 15:12

كتب : بسام أبوبكر

إبراهيم عادل

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز نتيجة الأشعة التي خضع لها إبراهيم عادل لاعب الفريق بعد تعرضه لكسر في الكاحل.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وأكد المنيري أن الأشعة أثبتت سلامة وضعية الكسر الذي تعرض له إبراهيم عادل في مباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المنيري أنه تم الاستقرار على وضع قدم إبراهيم عادل في الجبس بدلا من إجراء جراحة في الكاحل.

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وذلك التشاور مع محمد ناصف استشاري جراحة القدم والكاحل ليتم علاج اللاعب دون أي تدخل جراحي.

وسيكون علاج إبراهيم عادل عبارة عن تثبيت في عظمة الشظية لمدة 6 أسابيع مع المتابعة الأسبوعية بالأشعة للتأكد من سلامة وضعية الكسر بصورة دورية.

إبراهيم عادل بيراميدز
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