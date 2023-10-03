خبر في الجول - جلسة بين عبد الواحد السيد ووكيل فتوح لبدء مفاوضات تمديد تعاقده مع الزمالك

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 14:02

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد فتوح

بدأ الزمالك جلسات التفاوض مع لاعبه أحمد فتوح من أجل بحث إمكانية تمديد مع الفريق.

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك يعقد جلسة مع فتوح حاليا بمقر النادي برفقة وكيله أحمد يحيى لبدء مفاوضات تمديد.

وينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

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وجاءت جلسة عبد الواحد السيد مع فتوح بعد علمه باهتمام أندية أخرى بالحصول على خدمات اللاعب.

وشارك فتوح في مباراة واحدة مع الزمالك منذ بداية الموسم الحالي ضد أرتا سولار في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تعاقيه من الإصابة التي تعرض لها في الحوض.

وشارك فتوح في مران الزمالك اليوم بشكل طبيعي بعد معانته من إجهاد عضلي خلال مواجهة أرتا سولار.

ويلعب فتوح مع الفريق الأول بالزمالك من تصعيده لأول مرة عام 2016، وخلال تلك الفترة خرج في فترتي إعارة إلى إنبي وسموحة.

صاحب الـ 25 عاما شارك في 129 مباراة بقميص الزمالك وخلالهم سجل 5 أهداف وصنع 11 آخرين.

أحمد فتوح الزمالك الدوري المصري
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