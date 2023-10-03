"بسبب اتهاماته الكاذبة".. ريال مدريد يقرر مقاضاة مفوض الشرطة الإسبانية السابق

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 13:53

كتب : FilGoal

فلورنتينز بيريز

أعلن ريال مدريد رفع دعوى قضائية ضد خوسي مانويل فياريخو مفوض الشرطة السابق بسبب تصريحاته المسيئة ضد النادي.

وأشار ريال مدريد في بيان رسمي إلى أن فلورينتينو بيريز رئيس النادي قد أمر رفع دعوى قضائية ضد فياريخو للاتهامات الكاذبة التي قالها عنه.

فياريخو كان قد صرح صباح اليوم عبر إذاعة راديو كاتالونيا باتهامات بوجود قضايا فساد تم إخفائها من قبل ريال مدريد في وصت سابق.

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مفوض الشرطة السابق قال إن ريال مدريد سبق وأن اتهم في قضايا فساد سابقة مشابهة لما يتهم به برشلونة حاليا ولكنها لم تكتمل أو تظهر للعلن لأن فلورينتينو بيريز غير قابل للمساس.

فياريخو كان قد تحدث أمس أيضا وقال إن خوان لابورتا رئيس برشلونة قد سرب معلومات للشرطة الإسبانية كانت خلف القبض على ساندرو روسيل رئيس النادي الأسبق من أجل التخلص منه.

ورد لابورتا على الاتهام إذ أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الرئيس الحالي لبرشلونة كذب المعلومات وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صورته.

وكان روسيل يشغل منصب عضو مجلس إدارة برشلونة عندما كان لابورتا رئيسا للنادي في الفترة من 2003 إلى 2008.

وانفصل الثنائي وخاضا المعركة الانتخابية لرئاسة برشلونة في عام 2010 وتمكن روسيل من الفوز على لابورتا ليصبح رئيسا للنادي الكتالوني.

ريال مدريد فلورينتينو بيريز
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