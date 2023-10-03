بعد 18 يوما من إعلان الصفقة.. عمر فايد ينضم لفريقه الصربي

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 13:18

كتب : FilGoal

عمر فايد

أخيرا.. وصل عمر فايد مدافع فنربخشة إلى صربيا للانضمام إلى فريقه الجديد نوفي بازار، بعد 18 يوما من إعلان الفريق التركي إعارة مدافعه المصري.

يوم 16 سبتمبر الماضي، أعلن فنربخشة إعارة عمر فايد إلى الفريق الصربي، لكن اللاعب لم ينضم إلى فريقه الجديد بسبب التأخر في الحصول على تأشيرة دخول صربيا، حسبما علم FilGoal.com.

طوال هذه الفترة كان فايد يشارك في تدريبات فنربخشة بشكل طبيعي.

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ونشر عمر فايد صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وهو في طريقه إلى صربيا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

قبل أيام، كشف مصدر من فنربخشة – طلب عدم ذكر اسمه - لـFilGoal.com "سيخرج فايد على سبيل الإعارة لمدة موسم بدون مقابل مادي".

وأوضح "سيتحمل فنربخشة راتب اللاعب، ولا يوجد بند للشراء".

وتابع المصدر "الهدف هو حصول فايد على دقائق لعب أكثر، وسيعود اللاعب إلى صفوف فنربخشة مع بداية الموسم المقبل".

وانضم عمر فايد إلى صفوف فنربخشة في أغسطس الماضي قادما من المقاولون العرب.

ويحتفظ المقاولون العرب بنسبة 15% من قيمة إعادة البيع.

ولعب عمر فايد 29 مباراة مع المقاولون العرب، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

عمر فايد فنربخشة نوفي بازار المقاولون
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