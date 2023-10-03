مران الزمالك - عودة محمود علاء.. وفتوح يشارك بشكل طبيعي

استأنف الزمالك مرانه صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة.

وشهد المران مشاركة أحمد فتوح بشكل طبيعي بعد تأكد سلامته من الإجهاد العضلي الذي تعرض له خلال مواجهة أرتا سولار.

كما شارك يوسف إبراهيم "أوباما" في المران بشكل طبيعي بعد أن خاض مواجهة أرتا سولار وهو يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

وخضع مصطفى شلبي لفحوصات طبية من قبل محمد أسامة طبيب الفريق للاطمئنان على حالته بعد أن تعرض لحالة إغماء عقب مواجهة أرتا سولار قبل أن يشارك في المران بشكل طبيعي.

وأدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" في صالة الألعاب الرياضية بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

وخاض محمود حمدي "الونش" تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وركز الجهاز الفني خلال التدريبات لمدة 25 دقيقة على علاج الإجهاد وتقوية العضلات وتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة يومين عقب مواجهة أرتا سولار في كأس الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.