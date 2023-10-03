عبد الواحد: محمود علاء اعتذر للجهاز الفني وعاد للتدريبات

عاد محمود علاء لتدريبات الزمالك من جديد بعد أن قضى فترة استبعاد من قبل الجهاز الفني.

محمود علاء النادي : الزمالك الزمالك

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة للزمالك عبر الموقع الرسمي للنادي: "محمود علاء عقد جلسة صباح اليوم مع خوان كارلوس أوسوريو ومدحت عبد الهادي وقام خلالها بالاعتذار عما حدث في التدريب الأخير قبل مواجهة أرتا سولار".

وتابع "الجهاز الفني تقبل الاعتذار وانتهى الأمر مع الاكتفاء فقط بالعقوبة الإدارية التي تم توقيعها عليه:".

الزمالك كان قد قرر تغريم اللاعب 250 ألف جنيه مع إيقاقه عن المشاركة في التدريبات لمدة أسبوعين.

وتحدث مدحت عبد الهادي عبر الراديو 9090 أمس الإثنين حول الواقعة قائلا: "لم أكن أود الحديث في هذا الأمر ولست طرفا فيه. أثناء التدريبات كان هناك تقسيمة ولدينا حوالي 30 لاعبا وبالتالي العدد زائد عن حاجة التقسيمة، وبالتالي تُدار وفقا للوقت الذي يقسمه المدرب".

وتابع "بعد وقت معين يقرر المدرب تغيير اللاعبين داخل التقسيمة، وتم طلب هذا. كجهاز فني ننقل المعلومات الشاملة عن التدريبات للاعبين قبل أن نبدأ، وبالفعل قام أحمد مجدي بذلك، وبدأ محمود علاء التقسيمة ثم حان وقت التبديل ليدخل حسام عبد المجيد بدلا منه".

وواصل "فجأة تحول علاء بشكل غير طبيعي ولا أفهم سبب ذلك. صدرت منه ألفاظ غريبة لا أسمح بها أنا أو الجهاز الفني. اللاعب كان في حالة غير طبيعية. لا أعتقد أن هناك لاعب لن يبدأ المباراة المقبلة يفعل كل ذلك خاصة أنها مباراة مهمة".

وأكمل "هذه الواقعة حدثت بنفس الشكل مع جهاز فني آخر من علاء أيضا. كل التعليمات والقواعد التي وضعت من الجهاز الفني ومدير الكرة عبد الواحد السيد يجب أن يتم تنفيذها. هناك وقائع صغيرة حدثت ومرت بسلام لأننا كنا نلم شتات الفريق ولكن ليس بذلك الشكل غير المقبول".

واختتم هذه المسألة قائلا "علاء قال إن عبد الواحد السيد كان متواجدا وأخرجه من الملعب ولكنه لم يكن متواجدا من الأصل، الجهاز الفني هو من حضر الواقعة. العقوبة الفنية استبعاده من الفريق أسبوعين وتلك حددها أوسوريو، أما العقوبة المالية فهي من اختصاص عبد الواحد السيد".