اتحاد جدة يصدر بيانا حول موقفه من أحدث لقاء سبهان أصفهان

أصدر نادي اتحاد جدة السعودي بيانا حول موقفه من أحداث مباراة سباهان أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وألغيت المباراة بسبب ظروف غير متوقعة، حسب بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ونشر اتحاد جدة بيانا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وجاء كالتالي:

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أصدر بيانا يعلق من خلاله على أحداث مباراة اتحاد جدة السعودي وسباهان أصفهان الإيراني.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيانه:

تم إلغاء مباراة المجموعة C في دوري أبطال آسيا 2023/24 بين سباهان والاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة.

ماذا حدث؟

تم إلغاء مباراة اتحاد جدة السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني بقرار مراقب المباراة.

ورفض لاعبو الاتحاد النزول لأرض الملعب اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

وطلب اللاعبون من طاقم الحكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل من ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء، ولكن دون استجابة وفقا لذات المصدر.

ويتواجد في المدخل المؤدي للملعب تمثال لـ قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في يناير 2020.

المباراة التي كان يفترض أن يستضيفها ملعب نقش جهان، كانت ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الفريقان في المجموعة الثالثة رفقة القوة الجوية العراقي وأولماليك الأوزبكي.

وفاز الاتحاد على أولماليك في الجولة الأولة بنتيجة 3-0، بينما تعادل القوة الجوية وسباهان بهدفين لكل فريق.

وحتى الآن فاز القوة الجوية على أولماليك بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، ليتصدر المجموعة مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة الاتحاد وسباهان.

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