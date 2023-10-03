3 مليار دولار.. مايكل جوردن يصبح ضمن أغنى 400 شخص في أمريكا

أصبح مايكل جوردن أسطورة كرة السلة الأمريكية ضمن قائمة أغنى 400 شخص في أمريكا وفقا لمجلة فوربس المتخصصة في تقدير الثروات.

ووصلت قيمة ثروة مايكل جوردن الآن إلى 3 مليار دولار أمريكي.

واستفاد جوردن من بيع فريق تشارلوت هورنتس الذي يشارك في دوري NBA مقابل 3 مليار دولار ليزيد من حجم ثروته.

مايكل جوردن كان اشترى فريق تشارلوت في عام 2010 مقابل 180 مليون دولار رفقة بعض الأشخاص.

وبعد بيع الفريق والحصول على حصته كامله أصبحت ثروته 3 مليار دولار.

ورغم بيع الفريق إلا أن مايكل جوردن لا يزال يمتلك حصة صغير جدا في أسهم النادي.

وكان مايكل جوردن البالغ من العمر 60 عاما حقق في عام 2022 الماضي أرباحا قدرها 250 مليون دولار مقابل بيع علامته التجارية الخاصة به في شركة نايكي للملابس الرياضية.

أسطورة كرة السلة الأمريكية باع فريق تشارلوت هورنتس في دوري NBA الذي اشتراه في عام 2010 مقابل 180 مليون دولار بمبلغ قيمته 3 مليار دولار.

مايكل جوردن يعتبر أفضل لاعب كرة سلة في التاريخ وسبق له وفاز بدوري NBA في 5 مناسبات ضمن الحقبة التاريخية لفريق شيكاغو بولز.