مصيلحي يكشف تفاصيل شكوى حسام عاشور ضد الاتحاد السكندري

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 11:04

كتب : هاني العوضي

حسام عاشور - الاتحاد السكندري

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تفاصيل أزمة شكوى حسام عاشور ضد ناديه في اتحاد الكرة.

حسام عاشور

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وقال مصيلحي عبر قناة الحياة: "حسام عاشور تاريخه كله في النادي الأهلي وانضم للاتحاد السكندري لمدة موسمين وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الأول وتم علاجه بالكامل وتأهيله على حساب النادي".

وأضاف "الشكوى الذي تقدم بها حسام عاشور ضد الاتحاد السكندري كانت منذ سنة ولم يتم النظر إليها وتم إصدار القرار فيها وتظلمنا على القرار ليعود إلى لجنة التظلمات لدراسته من جديد".

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وأردف "حسام عاشور له مبلغ مليون جنيه وسيتم سداده له وستنتهي الأزمة ولكني أخذت عليه شكوى نادي الاتحاد لأن لا يوجد لاعب اشتكى الاتحاد السكندري طوال تواجدي غيره".

وأوضح "كنت أتمنى ضم أحمد رفعت وعقدت جلسة معه في دبي ولكن الأمور لم تكتمل، وأيضا كنت أتمنى بقاء محمود علاء فهو لاعب مميز وكبير وقائد في الملعب".

وواصل "كان من الصعب اتخاذ قرار بشأن مستقبل مابولولو سواء بالرحيل أو البقاء نظرا لصعوبة ضم بديلا له ومع العروض المقدمة له من ليبيا والسعودية بمبالغ كبيرة".

وأتم تصريحاته "عرض نادي أحد السعودي لضم مابولولو كان مليون دولار وعرض الاتحاد الليبي وصل إلى 70 مليون جنيه، وفي النهاية تم الاستقرار على بقاء اللاعب".

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