مواعيد مباريات الثلاثاء 3 أكتوبر - دوري أبطال أوروبا.. والاتحاد في البطولة العربية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 10:29

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد لاس بالماس

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا كما تستكمل الجولة ذاتها من دوري أبطال آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتور والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

أخبار متعلقة:
عمر كمال: البعض توقع تراجع فيوتشر بعد رحيل الثلاثي.. ولا أعلم شيئا عن مفاوضات الصيف عبد الهادي: الفوز "طعمه حلو" ولكن.. وهذا ما حدث مع محمود علاء الآن يستطيعون اختيار جائزة هدف الشهر.. تشيلسي يهزم فولام بثنائية في الدوري معتصم سالم: الشرطة قبضت على سارقي فريق بيراميدز.. وأنتظر اعتذار العبور

لوتون تاون × بيرنلي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

دوري أبطال أوروبا

يونيون برلين × سبورتنج براجا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 8.

سالزبورج × ريال سوسيداد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

بي إس في أيندهوفن × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

نابولي × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مانشستر يونايتد × جالاتا سراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

لانس × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

إنتر × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

كوبنهاجن × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

البطولة العربية لأندية كرة السلة

دينامو × الاتحاد السكندري.. 4:00 مساء.

دوري أبطال آسيا

العين × أهال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

الفيحاء × باختاكور.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

نساجي مانزدران × الهلال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

دوري المحترفين المصري

راية × وادي دجلة.. 4:00 مساء.

لافيينا × النصر للتعدين.. 4:00 مساء.

أبو قير للأسمدة × طنطا.. 4:00 مساء.

وي × جمهورية شبين.. 4:00 مساء.

القناة × بتروجت.. 4:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الثلاثاء دوري أبطال آسيا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الآن يستطيعون اختيار جائزة هدف الشهر.. تشيلسي يهزم فولام بثنائية في الدوري سكاي: ليفربول يطلب تفريغ محادثة الحكم مع الفيديو في مباراة توتنام مؤتمر تين هاج: راشفورد لا يسجل بسبب زملائه.. الفريق يتحسن ولكن هناك خيبة أمل مصالحة بعد الطرد.. مصطفى محمد يفوز بجائزة في نانت موندو ديبورتيفو: تسريب لابورتا معلومات للشرطة وراء سجن روسيل قائمة برشلونة – 3 غيابات وتواجد أسماء من الشباب لمواجهة بورتو بيلد: راؤول يرفض تدريب شالكه طرح تذاكر يورو 2024 قبل شهرين من القرعة
أخر الأخبار
مصيلحي يكشف تفاصيل أزمة شكوى حسام عاشور لنادي الاتحاد السكندري 3 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 3 أكتوبر - دوري أبطال أوروبا.. والاتحاد في البطولة العربية 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الهادي: الفوز "طعمه حلو" ولكن.. وهذا ما حدث مع محمود علاء 10 ساعة | الدوري المصري
عمر كمال: البعض توقع تراجع فيوتشر بعد رحيل الثلاثي.. ولا أعلم شيئا عن مفاوضات الصيف 10 ساعة | الكرة المصرية
الآن يستطيعون اختيار جائزة هدف الشهر.. تشيلسي يهزم فولام بثنائية في الدوري 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
معتصم سالم: الشرطة قبضت على سارقي فريق بيراميدز.. وأنتظر اعتذار العبور 11 ساعة | الدوري المصري
دوري أبطال آسيا - رونالدو وتاليسكا يقودان عودة النصر على حساب استقلال دوشنبه 12 ساعة | آسيا
كرة سلة - بعد إخفاق أمريكا في كأس العالم.. كيفين دورانت يعلن المشاركة في أولمبياد باريس 12 ساعة | NBA
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 2 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 3 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 4 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد