مواعيد مباريات الثلاثاء 3 أكتوبر - دوري أبطال أوروبا.. والاتحاد في البطولة العربية

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا كما تستكمل الجولة ذاتها من دوري أبطال آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتور والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

لوتون تاون × بيرنلي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

دوري أبطال أوروبا

يونيون برلين × سبورتنج براجا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 8.

سالزبورج × ريال سوسيداد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

بي إس في أيندهوفن × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

نابولي × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مانشستر يونايتد × جالاتا سراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

لانس × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

إنتر × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

كوبنهاجن × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

البطولة العربية لأندية كرة السلة

دينامو × الاتحاد السكندري.. 4:00 مساء.

دوري أبطال آسيا

العين × أهال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

الفيحاء × باختاكور.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

نساجي مانزدران × الهلال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

دوري المحترفين المصري

راية × وادي دجلة.. 4:00 مساء.

لافيينا × النصر للتعدين.. 4:00 مساء.

أبو قير للأسمدة × طنطا.. 4:00 مساء.

وي × جمهورية شبين.. 4:00 مساء.

القناة × بتروجت.. 4:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا