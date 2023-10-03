مواعيد مباريات الثلاثاء 3 أكتوبر - دوري أبطال أوروبا.. والاتحاد في البطولة العربية
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 - 10:29
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا كما تستكمل الجولة ذاتها من دوري أبطال آسيا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 3 أكتور والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
لوتون تاون × بيرنلي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 9.
دوري أبطال أوروبا
يونيون برلين × سبورتنج براجا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 8.
سالزبورج × ريال سوسيداد.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
بي إس في أيندهوفن × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
نابولي × ريال مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
مانشستر يونايتد × جالاتا سراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
لانس × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
إنتر × بنفيكا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
كوبنهاجن × بايرن ميونيخ.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
البطولة العربية لأندية كرة السلة
دينامو × الاتحاد السكندري.. 4:00 مساء.
دوري أبطال آسيا
العين × أهال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
الفيحاء × باختاكور.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
نساجي مانزدران × الهلال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
دوري المحترفين المصري
راية × وادي دجلة.. 4:00 مساء.
لافيينا × النصر للتعدين.. 4:00 مساء.
أبو قير للأسمدة × طنطا.. 4:00 مساء.
وي × جمهورية شبين.. 4:00 مساء.
القناة × بتروجت.. 4:00 مساء.