عمر كمال: البعض توقع تراجع فيوتشر بعد رحيل الثلاثي.. ولا أعلم شيئا عن مفاوضات الصيف

أعرب عمر كمال عبد الواحد ظهير مودرن فيوتشر عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

عمر كمال النادي : مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر

وحول فيوتشر خسارته في الذهاب أمام سينجيدا التنزاني بهدف دون مقابل، إلى فوز في مباراة الإياب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات دور الـ32.

وقال عمر كمال عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "واجهنا سينجيدا بأكثر من سيناريو تحسبا لكافة الظروف خلال المباراة ونجحنا في التأهل لدور المجموعات".

وأوضح "ما يحدث من جمل خططية داخل الملعب هو من عمل المدير الفني".

وكشف عمر كمال "البعض توقع تراجع فيوتشر بعد رحيل بوبو ومهند لاشين ومحمود مرعي، أتمنى لهم التوفيق بكل تأكيد ولكن لدينا بدائل في كل مركز".

وبسؤاله عن حقيقة مفاوضات المصري قال: "لا أعلم أي شيء عن ذلك الأمر وربما البعض ربط ذلك بسبب قيادة علي ماهر للفريق".

وتابع "كان هناك تواصل من أجل الانتقال إلى الأهلي في يناير الماضي ولكن تم إغلاق الأمر بعد إصابتي ولم يتجدد مرة أخرى".

وشدد "أي مفاوضات تحدث أعود إلى والدي هو من يختار لي سواء النادي أو الأمور المادية، وبالنسبة لي اختار النادي الذي يمكنني المشاركة معه".

وأضاف عمر كمال "سأكون لاعبا حرا عقب نهاية الموسم المقبل ويمكنني تحديد مستقبلي وقتها".

أما عن المنافسة على لقب الدوري فاختتم عمر تصريحاته قائلا: "إن شاء الله سنكون ضمن المربع الذهبي".