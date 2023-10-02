معتصم سالم: الشرطة قبضت على سارقي فريق بيراميدز.. وأنتظر اعتذار العبور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 23:10

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

كشف معتصم سالم رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز عن إلقاء القبض على سارقي فريق الناشئين خلال مباراته أمام سيراميكا كليوباترا على ملعب نادي العبور.

وقال سالم عبر المركز الإعلامي لناديه: "مباحث مدينة العبور نجحت في إلقاء القبض على سارقي فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٧، حيث ألقي القبض عليهم خلال بيعهم لأجهزة الهواتف المسروقة من داخل النادي أثناء المباراة".

وأوضح "السارقين اعترفوا بسرقتهم للهواتف وكذلك أموال اللاعبين أثناء المباراة من داخل غرف الملابس بنادي العبور، وأتوجه بالشكر لمباحث العبور والنيابة".

وتابع "أنتظر اعتذارا من نادي العبور بعد بيانه السابق في ذات الواقعة والذي نفى الواقعة تماما، وحاليا المباحث ألقت القبض على الجناة وأقروا بارتكاب فعلتهم داخل نادي العبور وأثناء مباراة سيراميكا".

وواصل سالم "سواء من ارتكبوا الواقعة يعملون في النادي أو دخلوه خلال اللقاء فهي مسئولية نادي العبور في النهاية ولابد من اعتذار عما حدث لنادي بيراميدز".

واختتم "نادي العبور في بيانه أكد أنه لم يدخل أي شخص لغرفة بيراميدز في إشارة لاختلاق النادي للواقعة، ولكن ما حدث يؤكد صدق بيراميدز خاصة وأن المباحث ألقت القبض على مرتكبي الواقعة ومن دخلوا الغرفة خلال المباراة وأعادوا المسروقات، وبالتالي فإن نادي العبور مطالب بالاعتذار لنادي بيراميدز وفريقه وقطاع الناشئين".

ماذا حدث؟

في 9 سبتمبر الماضي كشف معتصم سالم عن تفاصيل واقعة السرقة التي تعرض لها فريق مواليد 2007 أثناء مواجهة سيراميكا كليوباترا في نادي العبور.

وقال سالم عبر المركز الإعلامي للنادي:

"فوجئنا بعد مباراة فريق 2007 ضد سيراميكا كليوباترا بفقدان مبالغ مالية و4 هواتف محمول ولم يتم اتهام أحد بالسرقة ولكن أقدم مسؤولو الفريق مباشرة على إبلاغ المسؤولين عن المكان واستدعاء الشرطة للتحري حول الواقعة".

وتابع "نادي العبور لا تجمعنا به إلا كل علاقة طيبة، الفريق استدعى الشرطة والتي وصلت لمكان الواقعة وحددت مسؤولية الواقعة لمدير أمن النادي وبدأت المباحث في البحث بالشكوى وقامت بدورها القانوني في تفريغ الكاميرات والبحث عن مرتكبي السرقة".

وشدد "إجراء بيراميدز كان في الإطار القانوني من أجل الحفاظ على لاعبيه ولا يمثل أي إهانة أو اتهام لأي طرف، وعن أي اعتذار يتحدث نادي العبور هل كان من المفترض أن يرفض الفريق إبلاغ الشرطة بعد سرقته بهذه الطريقة ويترك حقوق لاعبيه؟".

وأتم "في النهاية النيابة هي من ستحدد المسؤول عن الواقعة وهو إجراء في الإطار القانوني تماما وعلى نادي العبور ومسؤوليه مساعدة النيابة في الكشف عن المتسبب في تلك الواقعة بدلا من تحميل الأمور أكثر من معناها".

وكان نادي العبور قد أصدر بيانا يطالب فيه بيراميدز بالاعتذار عن الاتهامات التي وجهت للنادي باستدعاء الشرطة لمقر الحادثة.

بيراميدز الدوري المصري العبور معتصم سالم
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