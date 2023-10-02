كرة سلة - بعد إخفاق أمريكا في كأس العالم.. كيفين دورانت يعلن المشاركة في أولمبياد باريس

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 22:15

كتب : FilGoal

كيفين دورانت

أعلن كيفين دورانت نجم فينيكس صنز التزامه بالمشاركة مع منتخب بلاده الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024.

وكشف كيفين دورانت خلال اليوم الإعلامي قبل بداية الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA أنه سيشارك مع منتخب أمريكا في الأولمبياد.

وذلك من أجل تدارك الإخفاق الذي حدث لمنتخب أمريكا في كأس العالم لكرة السلة قبل أسابيع واحتلاله المركز الرابع.

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ويأتي إعلان دورانت وسط تقارير صحفية تشير إلى رغبة الكثير من نجوم NBA المشاركة في أولمبياد باريس وعلى رأسهم ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز وستيفن كيري نجم جولدن ستيت واريورز.

ويعتبر دورانت أحد أبرز وأهم نجوم كرة السلة في العالم وفي دوري NBA.

دورانت سبق له وفاز بذهبية الأولمبياد في كرة السلة مع أمريكا 3 مرات متتالية في 2012 و2016 و2020.

كأس العالم لكرة السلة منتخب أمريكا كيفين دورانت NBA
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