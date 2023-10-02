كرة يد - الأهلي إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على شبيبة كينشاسا
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 21:45
كتب : FilGoal
واصل الأهلي انتصاراته في منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وتأهل لربع النهائي بالعلامة الكاملة.
وتغلب الأهلي على شبيبة كينشاسا من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 42-30 في ختام دور المجموعات.
وكان الأهلي قد تغلب على فريقي فاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي.
وتقام البطولة في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.
ويلتقي الأهلي في ربع النهائي أمام رابع المجموعة الثانية.
وحقق فريق الرجال لقب دوري الأبطال خمس مرات من قبل آخرها في نسخة 2016.
وجاءت قائمة رجال الأهلي كالآتي:
عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - إبراهيم المصري - راضي محمد - عبد الرحمن فيصل - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني - أحمد راضي - ياسر سيف - محسن رمضان - محمد لاشين - أحمد عادل - عمر كاستيللو - عمر سامي - أحمد سيسا - عبد العزيز إيهاب - محمود عبد العزيز "جدو"