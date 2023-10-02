كرة يد - الأهلي إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على شبيبة كينشاسا

واصل الأهلي انتصاراته في منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وتأهل لربع النهائي بالعلامة الكاملة.

وتغلب الأهلي على شبيبة كينشاسا من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 42-30 في ختام دور المجموعات.

وكان الأهلي قد تغلب على فريقي فاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي.

وتقام البطولة في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.

ويلتقي الأهلي في ربع النهائي أمام رابع المجموعة الثانية.

وحقق فريق الرجال لقب دوري الأبطال خمس مرات من قبل آخرها في نسخة 2016.

وجاءت قائمة رجال الأهلي كالآتي:

عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - إبراهيم المصري - راضي محمد - عبد الرحمن فيصل - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني - أحمد راضي - ياسر سيف - محسن رمضان - محمد لاشين - أحمد عادل - عمر كاستيللو - عمر سامي - أحمد سيسا - عبد العزيز إيهاب - محمود عبد العزيز "جدو"