كرة يد - الأهلي إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على شبيبة كينشاسا

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 21:45

كتب : FilGoal

محسن رمضان - كرة يد الأهلي

واصل الأهلي انتصاراته في منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وتأهل لربع النهائي بالعلامة الكاملة.

وتغلب الأهلي على شبيبة كينشاسا من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 42-30 في ختام دور المجموعات.

وكان الأهلي قد تغلب على فريقي فاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي.

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وتقام البطولة في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.

ويلتقي الأهلي في ربع النهائي أمام رابع المجموعة الثانية.

وحقق فريق الرجال لقب دوري الأبطال خمس مرات من قبل آخرها في نسخة 2016.

وجاءت قائمة رجال الأهلي كالآتي:

عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - إبراهيم المصري - راضي محمد - عبد الرحمن فيصل - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني - أحمد راضي - ياسر سيف - محسن رمضان - محمد لاشين - أحمد عادل - عمر كاستيللو - عمر سامي - أحمد سيسا - عبد العزيز إيهاب - محمود عبد العزيز "جدو"

كرة يد الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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