كأس مصر - موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف النهائي.. والقنوات الناقلة

يستأنف الأهلي مبارياته المحلية ولكن هذه المرة في بطولة كأس مصر ويلعب ضد إنبي.

ويلتقي الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي سانت جورج الإثيوبي بسباعية في مجموع المباراتين.

موعد المباراة

ويلعب الأهلي ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 أكتوبر.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

وتُلعب على استاد القاهرة.

وتُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد تخطي المصري في دور الثمانية بالفوز عليه بهدفين لهدف.

وفي الطرف الثاني من نصف نهائي كأس مصر يلعب بيراميدز ضد الزمالك.