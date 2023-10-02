مران الأهلي – مشاركة رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 21:05
كتب : حسام نور الدين
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة إنبي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الأمور الفنية لمباراة نصف نهائي كأس مصر.
وخاض الفريق فقرة داخل الجيم ثم واصل تدريباته البدنية على ملعب التتش، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ اللاعبين كافة النواحي الخططية الخاصة بمباراة إنبي.
وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة مع الفريق في الجزء الخاص بتدريبات الكرة.
وشارك رضا سليم لاعب الفريق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة بكدمة في الركبة وانتهائه من البرنامج التأهيلي المصغر الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة.
وأدى رضا سليم تدريباته مع الأهلي التي اشتملت على جانب بدني وتقسيمة الكرة، والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي الخاص بمباراة إنبي في نصف نهائي بطولة كأس مصر التي تقام مساء الأربعاء المقبل.