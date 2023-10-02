مران الأهلي – مشاركة رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 21:05

كتب : حسام نور الدين

رضا سليم

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة إنبي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس مصر.‏

رضا سليم

النادي : الأهلي

الأهلي

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن الأمور الفنية لمباراة نصف نهائي كأس مصر.‏

وخاض الفريق فقرة داخل الجيم ثم واصل تدريباته البدنية على ملعب التتش، التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ اللاعبين كافة النواحي الخططية الخاصة بمباراة إنبي.‏

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وأدى الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات قوية ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة مع الفريق في الجزء الخاص ‏بتدريبات الكرة.‏

وشارك رضا سليم لاعب الفريق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة بكدمة في الركبة وانتهائه من البرنامج ‏التأهيلي المصغر الذي قام بتنفيذه خلال الفترة الأخيرة.‏

وأدى رضا سليم تدريباته مع الأهلي التي اشتملت على جانب بدني وتقسيمة الكرة، والتي ‏حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي الخاص بمباراة إنبي في نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر التي تقام مساء الأربعاء المقبل.‏

رضا سليم الدوري المصري الأهلي
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