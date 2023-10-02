انتهت دوري أبطال آسيا - النصر (3)-(1) استقلال دوشنبه

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 21:01

كتب : FilGoal

مباراة النصر وأهلي جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة النصر ضد استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا.

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ق 78 جوووول تاليسكا يسجل الثالث

ق 72 جوووول أندرسون تاليسكا يسجل الثاني

ق 66 جوووول التعادل من رونالدو.. الكرة ترتد من المدافع فيسددها في المرمى

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق44 جوووووول عكس سير اللقاء.. سينين سيباي يسجل بعد تمريرة من دينيس بيجانوفيتش

ق 16 سيدريك جوجوا يخرج مصابا.. سوديكجون كوربونوف بدلا منه

بداية المباراة

النصر دوري أبطال آسيا
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