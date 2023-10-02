مؤتمر أنشيلوتي: مودريتش ليس له نفس الدور.. وموقف خوسيلو ورودريجو ضد نابولي

فجر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مفاجأة بشأن لوكا مودريتش إذ أكد أن لن يكون له نفس الدور والمساحة في التشكيل مثل الماضي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نابولي غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل الفريق الجنوبي.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "لا أعرف كيف أوضح لكم ذلك، أنه ببساطة قرار فني بعدم لعبه في آخر مباراتين أمام جيرونا ولاس بالماس ومن الممكن أن يتغير غدا".

وأكمل "من المثير للدهشة أن مودريتش لم يعد له نفس الدور الذي كان عليه في الماضي، لعب أول مباراة في دوري أبطال أوروبا والدربي، المنافسة في خط الوسط كبيرة جدا، ليس لدينا مشكلة مع مودريتش وهو كذلك".

وأضاف "في يوم لن يلعب موريتش وآخر لن يشارك كروس، في كل مؤتمر صحفي هناك سؤال من هذا النوع وليس هناك الكثير لشرحه".

وواصل "هناك سبعة لاعبين في خط الوسط، إذا تم اختيار أي خمسة انت أيضا ستواجهني وتتهمني".

وأكد "رودريجو وخوسيلو سيتواجدان غدا بشكل أساسي الأمر واضح تماما".

وأشاد بصفقة الفريق الجديدة قائلا: "بيلينجهام تأقلم بشكل جيد للغاية، يظهر كل الجودة التي يمتلكها، بالنسبة لي لدينا أفضل فريق في العالم، حقيقة أن بيلينجهام يلعب معنا تجعلنا سعداء".

أما عن نابولي فمدح الفريق "سنلعب ضد أحد أفضل الفرق في إيطاليا، إذ حافظوا على التشكيل الأساسي منذ العام الماضي، ستكون مباراة صعبة والحظوظ متساوية، البيئة والأجواء هناك ستساعدهم كثيرا، يجب أن نلعب المباراة بشكل جدي".

ويتواجد براجا ويونيون برلين رفقة نابولي وريال مدريد في المجموعة الثالثة.

ويتصدر نابولي المجموعة برصيد ثلاث نقاط بينما يأتي ريال مدريد في الوصافة بنفس النقاط بفارق الأهداف، ويحتل براجا المركز الثالث دون نقاط، ويتذيل يونيون برلين ترتيب المجموعة.