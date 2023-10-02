المنيري يكشف تطورات إصابة إبراهيم عادل: وضع قدمه في الجبس.. ومتابعة أسبوعية

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الحالة الطبية لإبراهيم عادل.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

وتعرض إبراهيم عادل لكسر في كاحل القدم خلال مواجهة الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصطفى المنيري في تصريحات رسمية: "خضع إبراهيم عادل لفحوصات طبية جديدة أثبتت حاجته لعلاج تحفظي".

وكشف رئيس الجهاز الطبي ببيراميدز "تم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثيب الكسر الذي تعرض له في كاحل القدم".

وتابع "سيتم وضع قدم إبراهيم عادل في الجبس لمدة 3 أسابيع مبدئيا، وسيخضع اللاعب لآشعة جديدة أسبوعيا للتأكد من عدم تحرك العظام من مكانها".

واختتم المنيري تصريحاته "بعد ذلك ستكون هناك خطوات أخرى في إطار البرنامج العلاجي عقب نهاية المرحلة الأولى".

وكان المنيري قد صرح عقب إصابة إبراهيم عادل لغياب اللاعب لمدة تقارب من ستة أسابيع.

وغادر إبراهيم عادل مباراة بيراميدز أمام الجيش الرواندي بسبب الإصابة وحل مصطفى فتحي بدلا منه.

واكتسح بيراميدز ضيفه الجيش الرواندي بنتيجة 6-1 في مباراة كان بطلها مصطفى فتحي الذي سجل "سوبر هاتريك" رباعية في اللقاء الذي أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وسجل أهداف اللقاء: مصطفى فتحي (أربعة أهداف) ومحمد الشيبي ووليد الكرتي، وسجل فيكتور مبوما هدف الضيوف الوحيد.

ويعد ذلك ثالث أكبر انتصار لـ بيراميدز في المشاركات القارية بعد هلال الساحل السوداني 7-0 ونواذيبو الموريتاني 6-0 وكلاهما في الكونفدرالية.