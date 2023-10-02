كرة يد - عودة لم تكتمل.. خسارة سيدات الأهلي في الثانية الأخيرة من بريميرو دي أجوستو

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 19:51

كتب : محمد سمير

فريق سيدات الأهلي - كرة يد

لم تكتمل عودة سيدات الأهلي التاريخية أمام بريميرو دي أجوستو بطل آخر 7 نسخ من دوري أبطال إفريقيا.

وخسرت سيدات الأهلي عقب نهاية المباراة برمية حرة سجلتها لاعبة أنجولا لينتهي اللقاء بخسارة الأهلي 28-29.

وكان الأهلي متأخرا في الشوط الأول بنتيجة 17-8 مع تفوق واضح للفريق الأنجولي.

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وعادت سيدات الأهلي بقوة في الشوط الثاني قبل أن تتعادلن في الثواني الأخيرة من المباراة قبل أن يحتسب حكم اللقاء رمية حرة تم تسديدها عقب نهاية الوقت الأصلي وتسكن الشباك.

وتألقت فرح الشاذلي حارسة مرمى الأهلي والوافدة الجديدة للفريق في الشوط الثاني وساهمت في عودة الأحمر ولكنها لم تكتمل في النهاية.

وتأهلت سيدات الأهلي إلى ربع النهائي كوصيف المجموعة خلف بريميرو دي أجوستو.

ويعتبر بريميرو دي أجوستو هو حامل لقب آخر سبع نسخ أقيمت من البطولة.

وكانت سيدات الأهلي قد تغلبن على نزيكو الكاميروني وجرين دي سيل الكونغولي.

قائمة سيدات الأهلي جاءت كالآتي:

نصرة عيد - شهد الشواربي - فرح الشاذلي - منة سيد - أمينة هشام - فرح حازم - تقى كامل - رنا راضي - فيفالدا دا سيلفا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - أمينة عاطف - نوال خليل - سارة الخولي - ليلى حماد.

وتشارك سيدات الأهلي في البطولة المقامة في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.

وكانت سيدات الأهلي قد حققن برونزية النسخة الماضية من منافسات كأس الكؤوس والتي أقيمت في مصر.

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