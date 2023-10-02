تمثال يشعل الأزمة.. تأجيل انطلاق مباراة اتحاد جدة وسباهان الإيراني

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 19:20

كتب : FilGoal

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نقلت قناة الإخبارية السعودية أنباء تأجيل انطلاق لقاء اتحاد جدة أمام سباهان أصفهان الإيراني لمدة نصف ساعة.

وكان من المفترض أن تنطلق المباراة في السابعة مساء، ولكن أزمة اندلعت في ملعب المباراة عطلت البداية.

وبحسب قناة الإخبارية فإن لاعبو الاتحاد يرفضون النزول لأرض الملعب اعتراضا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

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وطلب اللاعبون من طاقم الحكام ومراقب المباراة إزالة الصور والتماثيل من ممر دخول اللاعبين لبدء اللقاء، ولكن دون استجابة حتى الآن وفقا لذات المصدر.

ويتواجد تمثال لـ قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية في يناير 2020.

المباراة التي يستضيفها ملعب نقش جهان، تقام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ويلعب الفريقان في المجموعة الثالثة رفقة القوة الجوية العراقي وأولماليك الأوزبكي.

وفاز الاتحاد على أولماليك في الجولة الأولة بنتيجة 3-0، بينما تعادل القوة الجوية وسباهان بهدفين لكل فريق.

وحتى الآن فاز القوة الجوية على أولماليك بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، ليتصدر المجموعة مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة الاتحاد وسباهان.

اتحاد جدة إيران سباهان الإيراني دوري أبطال آسيا
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