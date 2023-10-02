الترجي يعلن رحيل معين الشعباني عن تدريب الفريق

أعلن نادي الترجي التونسي عن رحيل مدربه معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي عن منصبيهما في الفريق.

وسيتولى المدير الرياضي طارق ثابت مهمة الإشراف على الفريق بصورة مؤقتة لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد.

وقال الترجي في بيان رسمي:

تعلم الهيئة المديرة للترجي الرياضي التونسي واستجابة لطلب المدربين معين الشعباني و مجدي التراوي مغادرة الفريق، عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي معهما وتتوجه لهما بالشكر و التقدير.

وسيتولى المدير الرياضي طارق ثابت الإشراف الوقتي على مقاليد الفريق الأول إلى حين تعيين إطار فني جديد في الفترة القادمة.

وتأهل الترجي إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل إيابا بدون أهداف مع دوان البوركينابي، حيث كان قد فاز ذهابا بهدف دون رد.

وكانت هذه ولاية الشعباني الثانية كمدير فني للترجي، حيث سبق له التتويج بدوري أبطال إفريقيا معه مرتين في 2017 و2018 في الولاية الأولى.

الولاية الثانية بدأت في مايو 2023، بعد تجربتين في الدوري المصري مع المصري البورسعيدي ثم سيراميكا كليوباترا.