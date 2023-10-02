كرة سلة - الأهلي يحقق ثاني انتصاراته بالفوز على الاتحاد الليبي في البطولة العربية

حقق الأهلي ثاني انتصاراته في البطولة العربية للأندية بالتغلب على الاتحاد الليبي ضمن منافسات دور المجموعات.

وتغلب الأهلي على الاتحاد الليبي بنتيجة 65-55.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة رفقة أندية دجلة العراقي والاتحاد الليبي ومجد طنجة المغربي وبيروت اللبناني.

ويتأهل أول 4 أندية من كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

وحقق الأهلي الفوز في الجولة الأولى على دجلة العراقي.

وتفوق الأهلي تفوقا كبيرا في الفترة الأولى على الاتحاد الليبي إذ تقدم 13-0 في البداية قبل أن ينهي الفترة بنتيجة 20-9 ومع نهاية الفترة الثانية تقدم الأهلي بنتيجة 35-24.

وشهدت الفترة الثالثة تراجعا من الأهلي لينجح الفريق الليبي في تقليص النتيجة إلى 43-47.

وتفوق الأهلي في الفترة الرابعة وتقدم 60-45 مع منتصف الفترة، بينما تراجع الأداء في الوقت المتبقي ليحسم الأهلي المباراة بنتيجة 65-55.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام مجد طنجة المغربي في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة ثنائي مصري.

ويمثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري الذي يستهل مشواره غدا الإثنين.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.