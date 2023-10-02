مؤتمر تين هاج: راشفورد لا يسجل بسبب زملائه.. الفريق يتحسن ولكن هناك خيبة أمل

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 19:03

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

يؤمن إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أن ماركوس راشفورد لا يسجل بسبب عدم مساعدة زملائه، ولكن الفريق يتحسن في نفس الوقت.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره جالاتا سراي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي: "يجب أن يتحلى راشفورد بالصبر وأن يكون مركزا يوميا في التدريبات، إذا ساعدوه زملاؤه بالتحرك وبصناعة الفرص له، ستأتي الأهداف وراشفورد قادر على التسجيل في كل مباراة".

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وأضاف: راشفورد سيسجل إذا تمركز في الأماكن المناسبة، لكن الحقيقة تقول إنه لا يسجل حاليا، ولكن أتت له الفرص، على سبيل المثال سنحت له خمس أو ست فرص أمام برايتون".

وأكمل "الفريق لم يتقدم؟ لا أتفق، الفريق يتطور ولكن علينا التأقلم أيضا، عندما لا يتوفر ظهير أيسر عليك أن تقوم بتغيير وفعلنا، ولكن في النهاية النتائج هي الأهم".

وواصل "لم ننجح في الفوز أمام كريستال بالاس ولذلك نشعر بخيبة أمل، لكن علينا أن نحلل المباراة لنرى الأخطاء التي ارتكبناها".

وعلق على التحكيم في الدوري الإنجليزي فقال: "لا أتحدث عن التحكيم عادة لأنهم يقومون بعملهم بشكل جيد، متأكد من أنهم يبذلون قصارى جهدهم وأنا أثق بهم".

وأنهى حديثه قائلا: "نعرف أن جالاتا سراي لديهم إمكانيات جيدة وليس فقط ويلفريد زاها وماورو إيكاردي فقط بل حتى حكيم زياش ودريس ميرتينز، ولذلك لديهم فريق وليس فقط لاعبين جيدين، يجب أن نقدم أفضل أداء لتحقيق الفوز".

ويتواجد بايرن ميونيخ وكوبنهاجن رفقة مانشستر يونايتد وجالاتاساراي في المجموعة الأولى.

ويتذيل مانشستر يونايتد ترتيب المجموعة الأولى بدون رصيد، بينما يحتل كوبنهاجن وصافة المجموعة بالتساوي مع جالاتا سراي بنقطة واحدة، ويتصدر بايرن ميونيخ الصدارة بثلاث نقاط.

مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
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