دوري المحترفين - فوز أسوان في الوقت القاتل.. وأسرع هدف في المسابقة

حقق أسوان فوزا صعبا ومتأخرا على النجوم بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين "القسم الثاني أ".

سجل هدفي أسوان جابر سالم في الدقيقة 88 ومحمد ناجي جدو في الدقيقة 95.

فيما خسر بترول أسيوط أمام ضيفه بروكسي بهدف دون رد سجله عمار شرف الدين في الدقيقة 33.

الفوز رفع رصيد بروكسي إلى 4 نقاط.

وفاز السكة الحديد على مضيفه مصر للمقاصة بهدف وحيد سجله محمد جمال مبكرا في الدقيقة 4، وهو أسرع أهداف دوري المحترفين حتى الآن.

الفوز رفع رصيد السكة إلى 4 نقاط أيضا.

على الجانب الآخر تعادل مكادي مع دكرنس بهدفين لكل فريق، حيث تقدم دكرنس بهدفي أحمد حسني في البداية، ثم قلص مكادي الفارق بهدف عكسي، قبل أن يدرك إبراهيم عبد العزيز هدف التعادل في الدقيقة 93.

ويتصدر أحمد حسني ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف.

وتعادل أمس -الأحد- غزل المحلة مع حرس الحدود بهدف لكل فريق.

وتستمر الجولة الثانية بـ 5 مباريات غدا -الثلاثاء- على النحو التالي:

راية × وادي دجلة

القناة × بتروجت

أبو قير للأسمدة × طنطا

وي × جمهورية شبين

لافيينا × النصر للتعدين