كرة سلة - الاتحاد يستهل مشواره في البطولة العربية باكتساح اتحاد العاصمة الجزائري

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 18:23

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد - كرة سلة

استهل الاتحاد السكندري مشواره في البطولة العربية لأندية كرة السلة باكتساح اتحاد العاصمة الجزائري.

وتغلب الاتحاد السكندري على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 89-53.

ويقع الاتحاد في المجموعة الثالثة رفقة أندية الاتحاد الجزائري ودينامو اللبناني والسيب العماني والأهلي القطري.

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ويتأهل أول 4 أندية من كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

وتفوق الاتحاد السكندري منذ البداية بعدما أنهى الفترة الأولى متقدما بنتيجة 16-11 ثم وسع الفارق في الفترة الثانية بنتيجة 43-16.

واستمر التفوق في الفترة الثالثة ورفع الاتحاد السكندري الفارق إلى 30 نقطة بالتقدم 63-33، وأخيرا حسم الاتحاد اللقاء بنتيجة 89-53 ليحقق الفوز الأول.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة غدا الثلاثاء في الرابعة والنصف عصرا أمام دينامو اللبناني.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة ثنائي مصري.

ويمثل مصر في البطولة كل من الأهلي والاتحاد السكندري الذي يستهل مشواره غدا الإثنين.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.

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