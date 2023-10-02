مصالحة بعد الطرد.. مصطفى محمد يفوز بجائزة في نانت

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - لوريان

فاز مصطفى محمد مهاجم نانت بجائزة لاعب الشهر في ناديه المسماة بـ "كناري الشهر".

ونال مصطفى الجائزة عن شهر سبتمبر بعد حصوله على نسبة 47.53% من الأصوات.

وتغلب مصطفى محمد على موسيس سيمون وريمي ديكان ودوجلاس أوجوستو في التصويت.

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وكان مصطفى محمد قد وصل إلى هدفه الخامس مع نانت في الدوري الفرنسي منذ بداية الموسم.

وأصبح المهاجم المصري أول لاعب من نانت يسجل خمسة أهداف في أول 6 جولات بالدوري الفرنسي منذ جافي ندورام في موسم 1995/1996.

وافتتح مصطفى محمد شهر أغسطس بتسجيل هدفين، بينما سجل 3 أهداف في سبتمبر.

بداية أكتوبر لم تكن الأفضل، حيث طرد في أول أيام الشهر أمام رين في الدقيقة 77، بإنذارين بسبب مخالفة تلاها اعتراض قوي على حكم المباراة.

ويحتل نانت المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، بعد أن نال خسارته الثالثة بنتيجة 3-1 أمام رين.

مصطفى محمد الدوري الفرنسي نانت
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