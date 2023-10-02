E-sports - تتويج فريق أنيبوس بلقب رد بلّ بروسيد للعبة ليج أوف ليجيندز
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 16:50
كتب : FilGoal
توج فريق أنيبوس ببطولة رد بلّ بروسيد للرياضات الإلكترونية "E-Sports".
البطولة اشتملت على منافسات للعبة ليج أوف ليجيندز.
وتوج فريق أنيبوس باللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق عبعبال.
وانتهت المواجهة بفوز أنيبو بنتيجة 3-0.
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