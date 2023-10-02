E-sports - تتويج فريق أنيبوس بلقب رد بلّ بروسيد للعبة ليج أوف ليجيندز

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 16:50

كتب : FilGoal

تتويج أنيبوس ببطولة رد بل بروسيد

توج فريق أنيبوس ببطولة رد بلّ بروسيد للرياضات الإلكترونية "E-Sports".

البطولة اشتملت على منافسات للعبة ليج أوف ليجيندز.

وتوج فريق أنيبوس باللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق عبعبال.

أخبار متعلقة:
انتهت كرة سلة - الأهلي (65)-(55) الاتحاد الليبي.. الاتحاد السكندري (89)-(53) اتحاد الجزائر ليساندرو مارتينيز يخضع لعملية جراحية جديدة الجوهرة المشعة يعود للعمل.. 70% من مدرجات دربي جدة لجماهير النمور موندو ديبورتيفو: تسريب لابورتا معلومات للشرطة وراء سجن روسيل

وانتهت المواجهة بفوز أنيبو بنتيجة 3-0.

رد بل gaming e sports
نرشح لكم
gaming - الكشف عن تفاصيل لعبة COD MW III بنزيمة الأعلى ومفاجأة بشأن رونالدو.. الكشف عن تقييم لاعبي الدوري السعودي في EA Sports FC ضمن أفضل 12 لاعبا في EA Sports FC.. تعرف على طاقات بطاقة صلاح ومبابي وهالاند حوار في الجول – مدير تسويق EA عن كيفية الحفاظ على حقوق الأندية بعيدا عن فيفا.. والدوري السعودي لا مزيد من الانتظار.. تعرف على كل شيء جديد في لعبة EA Sports FC 24 المصري جون منير يخسر في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم فيفا 23 فيفا 23 - تأهل مصري إلى ثمن نهائي بطولة العالم الهدف مليار لاعب.. الكشف عن تفاصيل EA Sports FC وموعد طرحها
أخر الأخبار
طبيب منتخب إسبانيا يقرر مصير لامين جمال دقيقة | الكرة الأوروبية
برناردو سيلفا: الخسارة أمام أرسنال انتكاسة 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد سعد يحيي حفل مباراة مصر ضد زامبيا في الإمارات 33 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - مفاوضات بين فاركو ومدربه لفسخ التعاقد.. والبديل مصري 47 دقيقة | الدوري المصري
بيلد: نوير يعود لتشكيل بايرن بعد التوقف الدولي ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير جنوب إفريقي: تاو يعتذر عن عدم الانضمام لقائمة المنتخب ساعة | الكرة الإفريقية
برشلونة يوضح إصابة كوندي.. واستبعاده من منتخب فرنسا ساعة | الدوري الإسباني
مسجل ثنائية غرناطة في برشلونة: أراوخو طلب مني التوقف عن المراوغات ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 3 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 4 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر