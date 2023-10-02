E-sports - تتويج فريق أنيبوس بلقب رد بلّ بروسيد للعبة ليج أوف ليجيندز

gaming - الكشف عن تفاصيل لعبة COD MW III

بنزيمة الأعلى ومفاجأة بشأن رونالدو.. الكشف عن تقييم لاعبي الدوري السعودي في EA Sports FC

ضمن أفضل 12 لاعبا في EA Sports FC.. تعرف على طاقات بطاقة صلاح ومبابي وهالاند

حوار في الجول – مدير تسويق EA عن كيفية الحفاظ على حقوق الأندية بعيدا عن فيفا.. والدوري السعودي

لا مزيد من الانتظار.. تعرف على كل شيء جديد في لعبة EA Sports FC 24

المصري جون منير يخسر في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم فيفا 23

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الهدف مليار لاعب.. الكشف عن تفاصيل EA Sports FC وموعد طرحها