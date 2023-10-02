انتهت كرة سلة - الأهلي (65)-(55) الاتحاد الليبي.. الاتحاد السكندري (89)-(53) اتحاد الجزائر

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 16:27

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - الأهلي ضد جولدن بولز كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الأهلي ضد الاتحاد الليبي، والاتحاد السكندري ضد اتحاد الجزائر في الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية.

الأهلي ضد الاتحاد الليبي

نهاية الفترة الرابعة والمباراة بتفوق الأهلي 65-55

ق2:00 عودة من الفريق الليبي والنتيجة 60-55 للأهلي

ق5:00 صحوة حمراء والتقدم 59-45

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة وتقدم الأهلي 47-43

ق5:04 الفارق يتقلص إلى 39-35

نهاية الربع الثاني 35-24 للأهلي

ق1:20 الأهلي يتقدم 30-20

ق 6:08 الأهلي متقدم بفارق 9 نقاط 25-16

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الأهلي 20-9

ق1:12 الأهلي يوسع الفارق 20-6

ق4:55 الأهلي ما زال متقدما 13-4

ق7:35 تقدم أهلاوي 10-0

بداية المباراة

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الاتحاد السكندري ضد اتحاد العاصمة

فوز الاتحاد السكندري بنتيجة 89-53

ق3:26 تفوق الاتحاد مستمر 83-51

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

ق1:20 الفارق يصل إلى 30 نقطة وتقدم الاتحاد 63-33

ق7:30 النتيجة 51-16

نهاية الربع الثاني بتقدم الاتحاد السكندري 43-16

ق2:41 تقدم الاتحاد السكندري 32-14

ق5:19 الاتحاد السكندري يوسع الفارق 27-13

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد السكندري 16-11

ق5:25 اتحاد العاصمة يقلص الفارق لكن التقدم للاتحاد السكندري 10-9

ق7:33 الاتحاد السكندري متقدم 8-0

بداية المباراة

كرة سلة الأهلي الاتحاد السكندري
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