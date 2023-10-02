الجوهرة المشعة يعود للعمل.. 70% من مدرجات دربي جدة لجماهير النمور

تعود المباريات لملعب الجوهرة المشعة في جدة هذا الأسبوع، حين يحتضن الملعب دربي جدة بين اتحاد جدة وأهلي جدة.

وكان الملعب قد أغلق لفترة تمهيدا لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل.

وأوضحت جريدة عكاط أن الملعب سيحتضن قمة الجولة التاسعة من الدوري السعودي بين اتحاد جدة وضيفه أهلي جدة يوم الجمعة المقبل.

وأضاف التقرير أن هناك اجتماع تنسيقي سيعقد ظهر الأربعاء بالملعب بحضور الجهات المتعلقة بتنظيم مواجهة الدربي.

وعليه سيتقرر منح جماهير اتحاد جدة 70% من المدرجات بصفته المستضيف، و30 % لجماهير أهلي جدة، حسب التقرير.

وخضع الملعب خلال الشهرين الماضيين لأعمال التجهيزات المرتبطة باستضافة مباريات كأس العالم للأندية والتي ستقام في جدة في شهر ديسمبر القادم.

ومن المقرر أن يخضع استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة خلال شهر أكتوبر لبعض أعمال التجهيزات المرتبطة باستضافة مباريات مونديال الأندية.

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