موندو ديبورتيفو: تسريب لابورتا معلومات للشرطة وراء سجن روسيل

اتهم خوسيه مانويل فياريخو الشرطي السابق، خوان لابورتا رئيس برشلونة أنه المتسبب في تسريب معلومات لسجن ساندرو روسيل الرئيس الأسبق لبرشلونة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات فياريخو إذ قال: "لابورتا قدم للشرطة معلومات لسجن روسيل بتهمة غسيل الأموال والتخلص منه".

ورد لابورتا على الاتهام إذ أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الرئيس الحالي لبرشلونة كذب المعلومات وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صورته.

ويتواجد روسيل حاليا في السجن على ذمة قضايا منذ عامين.

ولمح روسيل من قبل أن لابورتا هو من يقف وراء سجنه بسبب غسيل الأموال إذ قال لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "اعتقد أنني أعرف من يقف وراء هذه التهم والقضايا، ولكن لا أعرف حاليا إثبات ذلك، وبالتالي لا يمكن أن أقول شيء، ولكن سأثبت ذلك".

وكان روسيل يشغل منصب عضو مجلس إدارة برشلونة عندما كان لابورتا رئيسا للنادي في الفترة من 2003 إلى 2008.

وانفصل الثنائي وخاضا المعركة الانتخابية لرئاسة برشلونة في عام 2010 وتمكن روسيل من الفوز على لابورتا ليصبح رئيسا للنادي الكتالوني.