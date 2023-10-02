منافس مغربي لـ رونالدو على جائزة أفضل لاعبي الدوري السعودي في سبتمبر

يتنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر والمغربي مراد باتنا مهاجم الفتح على جائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري السعودي.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في الشهر، وتضمنت اسمين فقط، هما رونالدو وباتنا.

.سجل كلاهما خلال الشهر 5 أهداف وصنع 3.

وتولى الفريق الفني لجوائز الدوري السعودي اختيار اللاعبين ويضم الفريق الفني كل من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبو شقير، عبيد الله العيسى.

لاعبان مرشحان لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر ⭐️#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/JaNEeUhOCR — دوري روشن السعودي (@SPL) October 2, 2023

وكانت الرابطة قد أعلنت أسماء 4 لاعبين نافسوا على جائزة أفضل لاعبي الدوري في شهر أغسطس، والتي فاز بها رونالدو.

الدون حصد جائزة أغسطس بعد منافسة مع الجزائري رياض محرز والثنائي البرازيلي إيجور كورنادو ومالكوم على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس من الدوري السعودي.

وتم اعتماد تصويت الجماهير ولأول مرة هذا الموسم كواحد من المعايير الخاصة بكل جائزة.

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