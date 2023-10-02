منافس مغربي لـ رونالدو على جائزة أفضل لاعبي الدوري السعودي في سبتمبر

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 15:48

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

يتنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر والمغربي مراد باتنا مهاجم الفتح على جائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري السعودي.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في الشهر، وتضمنت اسمين فقط، هما رونالدو وباتنا.

.سجل كلاهما خلال الشهر 5 أهداف وصنع 3.

أخبار متعلقة:
بشرط جزائي ضخم.. برشلونة يعلن توقيع لامين جمال على عقد جديد مدرب النصر السعودي يقرر إراحة ماني في دوري أبطال آسيا الرياضية: مناقشة زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي إلى 10 بدلا من 8 وائل رياض مدربا لمنتخب مصر للشباب.. والكاس للناشئين

وتولى الفريق الفني لجوائز الدوري السعودي اختيار اللاعبين ويضم الفريق الفني كل من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبو شقير، عبيد الله العيسى.

وكانت الرابطة قد أعلنت أسماء 4 لاعبين نافسوا على جائزة أفضل لاعبي الدوري في شهر أغسطس، والتي فاز بها رونالدو.

الدون حصد جائزة أغسطس بعد منافسة مع الجزائري رياض محرز والثنائي البرازيلي إيجور كورنادو ومالكوم على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس من الدوري السعودي.

وتم اعتماد تصويت الجماهير ولأول مرة هذا الموسم كواحد من المعايير الخاصة بكل جائزة.

كريستيانو رونالدو مراد باتنا النصر الفتح الدوري السعودي
نرشح لكم
الجوهرة المشعة يعود للعمل.. 70% من مدرجات دربي جدة لجماهير النمور مدرب النصر السعودي يقرر إراحة ماني في دوري أبطال آسيا الرياضية: مناقشة زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي إلى 10 بدلا من 8 إصابة نيمار لن تبعده عن مباراة دوري أبطال آسيا جيسوس: نيمار يتطور من مباراة إلى أخرى تقرير: هندرسون يضع جيرارد في مأزق قبل مواجهة أهلي جدة الدوري السعودي - الهلال يحسم دربي الشباب ويتصدر.. ونيمار يهدر ركلة جزاء انتهت في الدوري السعودي - الهلال (2) - (0) الشباب.. استعادة الصدارة
أخر الأخبار
مباشر البطولة العربية للأندية - الأهلي(13)-(4) الاتحاد الليبي.. الاتحاد السكندري(8)- (0) اتحاد الجزائر 12 دقيقة | كرة سلة
موندو ديبورتيفو: تسريب لابورتا معلومات للشرطة وراء سجن روسيل 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجوهرة المشعة يعود للعمل.. 70% من مدرجات دربي جدة لجماهير النمور 38 دقيقة | السعودية
منافس مغربي لـ رونالدو على جائزة أفضل لاعبي الدوري السعودي في سبتمبر 51 دقيقة | السعودية
بشرط جزائي ضخم.. برشلونة يعلن توقيع لامين جمال على عقد جديد ساعة | الدوري الإسباني
قائمة برشلونة – 3 غيابات وتواجد أسماء من الشباب لمواجهة بورتو ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب النصر السعودي يقرر إراحة ماني في دوري أبطال آسيا ساعة | السعودية
وائل رياض مدربا لمنتخب مصر للشباب.. والكاس للناشئين 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 من 125 جنيه إلى مليون إسترليني أسبوعيا.. صلاح ورامي عباس يكشفان كواليس تجديد تعاقده مع ليفربول 2 الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.. وموقف الزمالك من المشاركة وجوائز ضخمة 3 دوري أبطال إفريقيا - النجم الساحلي يقصي بطل المغرب.. وتأهل الوداد 4 بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك