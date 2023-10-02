بشرط جزائي ضخم.. برشلونة يعلن توقيع لامين جمال على عقد جديد

أعلن نادي برشلونة تمديد تعاقده مع لامين جمال لاعب الفريق لمدة ثلاث سنوات مقبلين.

لامين جمال النادي : برشلونة برشلونة

ووقع جمال على عقد جديد مع برشلونة حتى عام 2026.

ووضع برشلونة شرط جزائي في عقد اللاعب صاحب الـ 16 عاما مقابل مليار يورو.

اللاعب المغربي الأصل والإسباني الجنسية يعد من ناشئي برشلونة وبات أصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني بعمر العمر 15 عاما إذ أنه وُلد في الـ 13 من يوليو 2007.

وشارك جمال في 9 مباريات منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم صنع هدفين.

جمال المغربي الأصل اختار المشاركة مع منتخب إسبانيا الأول وشارك في مباراتين وخلالهم سجل هدف.