قائمة برشلونة – 3 غيابات وتواجد أسماء من الشباب لمواجهة بورتو

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن قائمة فريقه المستدعاه لمواجهة بورتو.

ويستعد البلوجرانا لمواجهة بورتو في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا على ملعب دراجاو معقل فريق التنانين.

ومن المقرر إقامة المباراة مساء بعد الغد الأربعاء.

ولم تشهد القائمة مفاجآت في غياب أحد نجوم الفريق سوى الثلاثة لاعبين المصابين بإصابات طويلة وهم فرينكي دي يونج وبيدري ورافينيا.

ويتواجد برشلونة في المجموعة الثامنة رفقة شاختار ورويال أنتويرب وبورتو.

ويتصدر برشلونة المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف بورتو، بينما يحتل شاختار المركز الثالث بدون رصيد رفقة رويال أنتويرب المتذيل.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراس المرمى: تير شتيجن- إنياكي بينيا- أندر استرالاجا

الدفاع: رونالد أراوخو- إنييجو مارتينيز- أندريس كريستينسن- جوليس كوندي- اليخاندرو بالدي- جواو كانسيلو- ماركوس ألونسو- سيرجيو روبيرتو

الوسط: جافي- إلكاي جوندوجان- أوريل روميو- فيرمين لوبيز- مارك كاسادو

الهجوم: فيران توريس- جواو فيليكس- لامين جمال- روبرت ليفاندوفسكي