مدرب النصر السعودي يقرر إراحة ماني في دوري أبطال آسيا

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 14:43

كتب : FilGoal

ساديو ماني

ينوي البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي إراحة ساديو ماني خلال مباراة استقلال دوشنبه الطاجيكي بدوري أبطال آسيا، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويحل استقلال دوشنبه ضيفا على النصر في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم الاثنين.

وذكر التقرير أن كاسترو يفكر في إجراء تعديلين على اختياره للاعبين الأجانب الخمسة، مقارنة بالمباراة الآسيوية الماضية.

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وأوضح التقرير أن كاسترو أشرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي خلال التقسيمة التي شهدها التدريب الأخير.

وبجانب رونالدو، شارك الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب الوسط، والمهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت، والإيفواري سيكو فوفانا لاعب الوسط.

وبالتالي لن يلعب السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أليكس تيليس والبرتغالي أوتافيو مونتيرو لإراحتهم وتطبيقا لسياسة المداورة بين اللاعبين.

في مباراة بيرسبوليس الإيراني في الجولة الماضية من دوري الأبطال، شارك رونالدو، وبروزوفيتش، ولابورت، وماني، وأوتافيو.

وتلزِم قواعد دوري أبطال آسيا كل فريق بإشراك 6 أجانب بحد أقصى في كل مباراة، بينهم لاعب آسيوي، مع إتاحة تغييرهم من مباراة لأخرى وتحديدهم قبل انطلاق المباراة.

يذكر أن النصر حقق الفوز في مباراته الأولى ضد بيرسبوليس بنتيجة 2-0.

ساديو ماني النصر كريسيتانو رونالدو
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