وائل رياض مدربا لمنتخب مصر للشباب.. والكاس للناشئين
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 14:33
كتب : FilGoal
أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر مواليد 2005 و2008.
وقرر اتحاد الكرة تعيين وائل رياض كمدير فني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005.
وتعيين أحمد الكاس كمدير فني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008.
يذكر أن وائل رياض يعمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي مع البرازيلي روجيرو ميكالي.
وجاء تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2005 على النحو التالي:
مدير فني: وائل رياض
مدرب عام: علاء عبده
مدرب حراس مرمى: أيمن طاهر
مدير إداري: عادل محفوظ
وجاء تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 على النحو التالي:
مدير فني: أحمد الكاس
مدرب عام: عادل مصطفى
مدرب حراس مرمى: أحمد فوزي
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