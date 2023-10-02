وائل رياض مدربا لمنتخب مصر للشباب.. والكاس للناشئين

فيتوريا: مصممون على تحقيق إنجاز دولي لمنتخب مصر.. ونأمل أن تبتعد الإصابات عنا

في الجول يكشف - حقيقة اتفاق الأهلي ومنتخب مصر على عدد اللاعبين في معسكر أكتوبر

ميكالي يتلقى هدية خاصة من نيمار

منتخب مصر: ما حدث مع الأهلي قصة وانتهت.. وصلاح سيشارك ضد زامبيا والجزائر

عودة النني وتريزيجيه.. الكشف عن قائمة المحترفين المبدئية لمنتخب مصر لمعسكر أكتوبر

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تصفيات أمم إفريقيا سيدات - رباعية جديدة لمنتخب مصر ضد جنوب السودان

استدعاء عمر فايد وبلال مظهر لـ منتخب مصر الأولمبي استعدادا لودية أوزبكستان