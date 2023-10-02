بمشاركة أندية القسم الثاني ب.. الكشف عن قرعة الدور التمهيدي الأول من كأس مصر

هشام نصر يتحدث عن علاقة الزمالك و الأهلي المستقبلية.. وموقف زيزو وفتوح من الاستمرار

تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر

الكونفدرالية - اتحاد الجزائر يكمل عقد المتأهلين للمجموعات 2023-24

عامر حسين: لن يتم إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

حوار في الجول - محمد عواد: هذا ما طلبته في القمة بشأن صبحي.. وحقيقة استخدام السحر في الزمالك

عودة رغم النقص العددي.. فيوتشر يضرب سينجيدا برباعية ويمر إلى مجموعات الكونفدرالية

إيقاف مترجم الزمالك وعامل ملابس الإسماعيلي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية

في الجول يكشف - حقيقة اتفاق الأهلي ومنتخب مصر على عدد اللاعبين في معسكر أكتوبر