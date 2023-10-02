بمشاركة أندية القسم الثاني ب.. الكشف عن قرعة الدور التمهيدي الأول من كأس مصر

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 14:22

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر

أجريت اليوم قرعة الدور التمهيدي الأول من كأس مصر لموسم 2023/2024.

وأقيمت القرعة بمشاركة أندية القسم الثاني ب والقسم الثالث والقسم الرابع.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

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اتحاد الشرطة × ليفيلز

ألو إيجيبت × إسكو

النصر × أورنج

مصر للتأمين × المعادي واليخت

الطيران × المرج

اللجنة الرياضية × حلوان العام.

الإنتاج الحربي × البلاستيك.

العبور × القناطر.

بهتيم × هليوبليس.

الترسانة × البطل الأولمبي.

تلا × الصيد.

جولدي × حدائق الأهرام.

إيسترن كومباني × الإعلاميين.

الأولمبي × دلفي.

إسكندرية للبترول × طلائع الأسطول.

الحمام × السلوم.

سبورتنج × المصري بالسلوم.

دمنهور × سبورتنج كاسل.

مالية كفر الزيات × سمنود.

صيد المحلة × مركز شباب بسيون.

كفر الشيخ × قلين.

بني عبيد × شربين.

المنصورة × السنبلاوين.

راس البر × منية سمنود.

بلبيس × الشرقية.

المريخ × الرباط والأنوار.

بورفؤاد × منتخب السويس.

الفيوم × توت عنخ أمون.

الواسطة × بني سويف.

المنيا × بني مزار.

أسمنت أسيوط × أبو تيج.

مركز شباب مغاغة × شبان أسيوط.

ديروط × القوصية.

الألومونيوم × كيما أسوان.

الأهلي هو بطل آخر نسخة مكتملة والتي انتهت في موسم 2021/2022.

بينما يتبقى دور نصف النهائي والدور النهائي من نسخة الموسم الماضي.

ويلتقي في دور نصف النهائي الأهلي مع إنبي والزمالك ضد بيراميدز.

كأس مصر
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