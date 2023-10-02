بمشاركة أندية القسم الثاني ب.. الكشف عن قرعة الدور التمهيدي الأول من كأس مصر
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 - 14:22
كتب : رضا السنباطي
أجريت اليوم قرعة الدور التمهيدي الأول من كأس مصر لموسم 2023/2024.
وأقيمت القرعة بمشاركة أندية القسم الثاني ب والقسم الثالث والقسم الرابع.
وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:
اتحاد الشرطة × ليفيلز
ألو إيجيبت × إسكو
النصر × أورنج
مصر للتأمين × المعادي واليخت
الطيران × المرج
اللجنة الرياضية × حلوان العام.
الإنتاج الحربي × البلاستيك.
العبور × القناطر.
بهتيم × هليوبليس.
الترسانة × البطل الأولمبي.
تلا × الصيد.
جولدي × حدائق الأهرام.
إيسترن كومباني × الإعلاميين.
الأولمبي × دلفي.
إسكندرية للبترول × طلائع الأسطول.
الحمام × السلوم.
سبورتنج × المصري بالسلوم.
دمنهور × سبورتنج كاسل.
مالية كفر الزيات × سمنود.
صيد المحلة × مركز شباب بسيون.
كفر الشيخ × قلين.
بني عبيد × شربين.
المنصورة × السنبلاوين.
راس البر × منية سمنود.
بلبيس × الشرقية.
المريخ × الرباط والأنوار.
بورفؤاد × منتخب السويس.
الفيوم × توت عنخ أمون.
الواسطة × بني سويف.
المنيا × بني مزار.
أسمنت أسيوط × أبو تيج.
مركز شباب مغاغة × شبان أسيوط.
ديروط × القوصية.
الألومونيوم × كيما أسوان.
الأهلي هو بطل آخر نسخة مكتملة والتي انتهت في موسم 2021/2022.
بينما يتبقى دور نصف النهائي والدور النهائي من نسخة الموسم الماضي.
ويلتقي في دور نصف النهائي الأهلي مع إنبي والزمالك ضد بيراميدز.